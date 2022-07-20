Удар по Антонівському мосту в Херсоні: названо справжні цілі ЗСУ

ЗСУ 19 липня завдали ракетного удару по пунктам командування та місцям скупчення військ РФ поблизу Антонівського мосту в Херсоні.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, українські військові «хірургічно» вдарили по Антонівському мосту.

“Окупанти їздили там, знімали пропагандистське відео, що міст дуже не постраждав, буде придатний для проїзду. Але там була інша операція – знищили ворогів, які були трохи далі за Антонівським мостом, у готельному комплексі «Наїрі». Там було їхнє розташування та командний пункт», – пояснив Хлань.

Також він повідомив, що колаборанти не коментують те, що відбувається в регіоні, вже більше тижня.

«Єдине – учора так званий «заступник голови ВДА» Стремоусов виїхав на Антонівський міст, показав фото звідти, наголошуючи, що все працює. Але метою там було інше – розташування ворога та командний пункт», – ще раз наголосив депутат.

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