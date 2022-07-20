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Главная » Україна » Інциденти
09:51 20 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Росіяни вдарили по Харкову: є постраждалі

Вранці 20 липня російські окупанти завдали ударів по Харкову, у результаті чого постраждали люди.

Окупанти вдарили по Харкову

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації  Олег Синєгубов.

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«В одному з районів Харкова російські окупанти зранку завдали ударів.Профільні служби працюють на місцях влучань. Попередньо – є постраждалі», – уточнив він.

Більше інформації голова ОВА пообіцяв надати згодом.

Втім місцеві мешканці повідомляють, що в Харкові в декількох місцях прильотів здіймаються стовпи диму.

Стовпи диму в декількох місцях Харкова

Стовпи диму в декількох місцях Харкова

Синєгубов також закликав місцян без потреби не виходити на вулиці міста, а перебувати в укриттях та безпечних місцях.

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