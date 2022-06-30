Сирія розірвала дипвідносини з Україною
Сирія 20 липня оголосила про розрив дипломатичних відносин з Україною відповідно до принципу взаємності.
Про це повідомило SANA.
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«Сирійська Арабська Республіка вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на рішення українського уряду щодо цього», — сказано в заяві представника МЗС країни.
Раніше українська сторона сповістила Дамаск про аналогічне рішення щодо розриву дипвідносин наприкінці червня через визнання суверенітету Донецької та Луганської “народних республік” з боку влади Сирії.
Після цього Київ пообіцяв запровадити торговельне ембарго та санкції проти Сирії.
Раніше МЗС Сирії повідомило, що країна вирішила визнати незалежність «ДНР» та «ЛНР».