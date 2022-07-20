ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

ЗСУ повторно вдарили по Антонівському мосту в Херсоні з РСЗВ Himars, він уже непридатний для руху.

Про другий за добу удар повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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“HIMARS знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Пошкодження дуже серйозні, але ще поки що пересуватися мостом є можливість”, – зазначив він.

Також удар підтвердили і в окупаційній адміністрації. За даними «адміністрації області», по мосту випустили 12 ракет із системи HIMARS.

Там заявили, що частину ракет нібито було перехоплено, але пошкодження є.

При цьому «заступник голови Херсонської адміністрації» Кирило Стремоусов заявив, що міст закритий для руху.

«Ми знайдемо інші шляхи переходу до Херсона, місто не залишиться без сполучення з лівим берегом», – заявив він.

Антонівський міст, по якому вчора і сьогодні завдавалися ракетні удари – один із двох шляхів через Дніпро, які з’єднують захоплені російськими військами українські території на правому березі річки з лівим берегом. Він служить також для перекидання техніки окупантів і є шляхом їхнього можливого відступу з регіону.

Другий шлях – через дамбу Новокаховської ГЕС.

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