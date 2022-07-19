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10:31 20 Июля 2022 Просмотров 766   КомментариевКомментарии

Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

Найбільший у світі діючий атомний підводний човен клас «Акула» — ТК-208 «Дмитрий Донской» відправлений на утилізацію через відсутність коштів на його ремонт.

"Дмитрий Донской" пішов на металобрухт

Про це повідомило російське РИА Новости.

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Підводний човен збудували у сімдесятих роках, у 1980-му році його спустили на воду.

Для подальшого функціонування підводний човен вимагав перезавантаження реактора та модернізації різних систем.

Подальшу експлуатацію оцінили як «надмірно витратну та недоцільну», тому вивела її з бойового складу.

Утилізувати субмарину, яка здатна нести на борту двадцять балістичних ракет, планують у Сєвєродвінську на потужностях «Севмаша».

Два роки тому там же припинили своє існування два підводні човни такого ж типу — «Сєвєрсталь» та «Архангельськ».

Примітно, що «Дмитрий Донской» проходив дорогу модернізацію у 2004 році під ракети «Булава».

Тэги: Россия, Росія
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