Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт
Найбільший у світі діючий атомний підводний човен клас «Акула» — ТК-208 «Дмитрий Донской» відправлений на утилізацію через відсутність коштів на його ремонт.
Про це повідомило російське РИА Новости.
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Підводний човен збудували у сімдесятих роках, у 1980-му році його спустили на воду.
Для подальшого функціонування підводний човен вимагав перезавантаження реактора та модернізації різних систем.
Подальшу експлуатацію оцінили як «надмірно витратну та недоцільну», тому вивела її з бойового складу.
Утилізувати субмарину, яка здатна нести на борту двадцять балістичних ракет, планують у Сєвєродвінську на потужностях «Севмаша».
Два роки тому там же припинили своє існування два підводні човни такого ж типу — «Сєвєрсталь» та «Архангельськ».
Примітно, що «Дмитрий Донской» проходив дорогу модернізацію у 2004 році під ракети «Булава».