До Фінляндії прибув ракетний есмінець США

Американський ракетний есмінець USS Arleigh Burke прибув до порту столиці Фінляндії Гельсінкі.

До Хельсінки прибув американський есмінець



Про це повідомило Mena24.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Раніше цей корабель відвідав Гельсінкі у листопаді 2021 року.

Корабель має потужне та збалансоване озброєння, яке дозволяє йому виконувати різноманітні завдання.

Есмінець несе на борту крилаті ракети Tomahawk, дальність яких досягає 1600 км, зенітні керовані ракети RIM-66 SM-2 («Стандарт-2»), а також протичовнові керовані ракети RUM-139 ASROC.

Про мету візиту есмінця до Фінляндії інформації немає.

Зазначимо, що Фінляндія перебуває у процесі вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Тэги: Финляндия, Фінляндія