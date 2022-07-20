Ціни на нафту продовжили падати

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель через зусилля глобального центрального банку приборкати інфляцію та перед очікуваним зростанням запасів сирої нафти в США по мірі зниження попиту на продукцію.

Ринок реагує на зростанням запасів сирої нафти в США



Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту марки Brent з поставками у вересні впали на 1,50 долара, або на 1,4%, до 105,85 доларів за барель до 06:45 за Гринвічем. В той же час американська нафта West Texas Intermediate (WTI) з поставками у серпні знизилася на 1,40 долара, або на 1,3%, до 102,82 долара за барель. Термін дії контракту на WTI закінчується пізніше в середу.

Більш активний вересневий контракт на WTI коштував 99,09 долара за барель, знизившись на 1,65 долара.

Нагадаємо, ціни на нафту стрімко підскочили на попередній сесії, опинившись між побоюваннями щодо пропозиції через санкції Заходу проти Росії та тиском через вказівки центральних банків на те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.