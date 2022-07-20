Все для маникюра: выбираем стемпинг для ногтей
Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг.
Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг. С этими инновационными продуктами нейл-индустрии стоит ознакомиться подробнее.
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Стемпинг: особенности и преимущества
Стемпинг позволяет легко и быстро самостоятельно создать оригинальный дизайн на ногтевых пластинах. Для этого понадобится специальный набор, состоящий из нескольких инструментов и материалов.
Со специальной пластины декор переносится на ноготь штампом, не прилагая особых усилий. Благодаря этому стемпинг пользуется заслуженной популярностью особенно у тех, кто делает маникюр с оригинальным декором дома.
К главным преимуществам этой техники относят следующее:
- большой выбор изображений на пластинах;
- высокая скорость выполнения работа;
- простота переноса узора;
- возможность использования любых цветов;
- универсальность;
- экономия времени.
Для такого дизайна ногтей не нужны профессиональные навыки, достаточно несколько раз потренироваться и качественный результат гарантирован.
Стемпинг – простой и быстрый способ декора в нейл-индустрии. Краска или лак наносится на пластину с рисунком, отпечатывается штампом и затем переносится на ноготь. При этом все узоры на ногтевой пластине получаются четкими и одинаковыми, чего трудно добиться при выполнении дизайна вручную.
Какие инструменты используются для стемпинга?
Для декорирования потребуется следующее:
- пластины;
- штампы;
- скрапер;
- лаки или специальные краски;
- средства для ухода за инструментами;
- закрепляющая база/топ.
На пластине из металла путем гравировки наносятся разнообразные рисунки. При покупке обращать внимание нужно на глубину гравировки, чтобы узор получился четким.
Штамп представляет собой специальное приспособление, в основном, из силикона, им выполняется перенос изображения на ноготь. Выбирая изделие, следует обратить внимание на материал, цвет, прозрачность и количество рабочих зон.
Для изготовления используется плотная резина или мягкий силикон. Бывают штампы с одной или двумя рабочими сторонами. Например, одна резиновая, а вторая силиконовая. Прозрачное изделие позволяет увидеть наносимый узор, что удобнее для работы.
Скраперы бывают металлическими и пластиковыми, причем последний считается более удобным. Лаки для стемпинга не требуют сушки в полимеризационной лампе, так как высыхают на воздухе. Для ухода за инструментами необходимо приобрести специальные средства.