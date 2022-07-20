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Главная » Світ » Суспільство
13:16 20 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Все для маникюра: выбираем стемпинг для ногтей

Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг.

Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг. С этими инновационными продуктами нейл-индустрии стоит ознакомиться подробнее.

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Стемпинг: особенности и преимущества

Стемпинг позволяет легко и быстро самостоятельно создать оригинальный дизайн на ногтевых пластинах. Для этого понадобится специальный набор, состоящий из нескольких инструментов и материалов.

Со специальной пластины декор переносится на ноготь штампом, не прилагая особых усилий. Благодаря этому стемпинг пользуется заслуженной популярностью особенно у тех, кто делает маникюр с оригинальным декором дома.

К главным преимуществам этой техники относят следующее:

  • большой выбор изображений на пластинах;
  • высокая скорость выполнения работа;
  • простота переноса узора;
  • возможность использования любых цветов;
  • универсальность;
  • экономия времени.

Для такого дизайна ногтей не нужны профессиональные навыки, достаточно несколько раз потренироваться и качественный результат гарантирован.

Стемпинг – простой и быстрый способ декора в нейл-индустрии. Краска или лак наносится на пластину с рисунком, отпечатывается штампом и затем переносится на ноготь. При этом все узоры на ногтевой пластине получаются четкими и одинаковыми, чего трудно добиться при выполнении дизайна вручную.

Какие инструменты используются для стемпинга?

Для декорирования потребуется следующее:

  • пластины;
  • штампы;
  • скрапер;
  • лаки или специальные краски;
  • средства для ухода за инструментами;
  • закрепляющая база/топ.

На пластине из металла путем гравировки наносятся разнообразные рисунки. При покупке обращать внимание нужно на глубину гравировки, чтобы узор получился четким.

Штамп представляет собой специальное приспособление, в основном, из силикона, им выполняется перенос изображения на ноготь. Выбирая изделие, следует обратить внимание на материал, цвет, прозрачность и количество рабочих зон.

Для изготовления используется плотная резина или мягкий силикон. Бывают штампы с одной или двумя рабочими сторонами. Например, одна резиновая, а вторая силиконовая. Прозрачное изделие позволяет увидеть наносимый узор, что удобнее для работы.

Скраперы бывают металлическими и пластиковыми, причем последний считается более удобным. Лаки для стемпинга не требуют сушки в полимеризационной лампе, так как высыхают на воздухе. Для ухода за инструментами необходимо приобрести специальные средства.

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