Все для маникюра: выбираем стемпинг для ногтей

Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг.

Стойкий маникюр с интересным декором сегодня можно сделать легко и быстро, используя гель-лаки и стемпинг. С этими инновационными продуктами нейл-индустрии стоит ознакомиться подробнее.

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Стемпинг: особенности и преимущества

Стемпинг позволяет легко и быстро самостоятельно создать оригинальный дизайн на ногтевых пластинах. Для этого понадобится специальный набор, состоящий из нескольких инструментов и материалов.

Со специальной пластины декор переносится на ноготь штампом, не прилагая особых усилий. Благодаря этому стемпинг пользуется заслуженной популярностью особенно у тех, кто делает маникюр с оригинальным декором дома.

К главным преимуществам этой техники относят следующее:

большой выбор изображений на пластинах;

высокая скорость выполнения работа;

простота переноса узора;

возможность использования любых цветов;

универсальность;

экономия времени.

Для такого дизайна ногтей не нужны профессиональные навыки, достаточно несколько раз потренироваться и качественный результат гарантирован.

Стемпинг – простой и быстрый способ декора в нейл-индустрии. Краска или лак наносится на пластину с рисунком, отпечатывается штампом и затем переносится на ноготь. При этом все узоры на ногтевой пластине получаются четкими и одинаковыми, чего трудно добиться при выполнении дизайна вручную.

Какие инструменты используются для стемпинга?

Для декорирования потребуется следующее:

пластины;

штампы;

скрапер;

лаки или специальные краски;

средства для ухода за инструментами;

закрепляющая база/топ.

На пластине из металла путем гравировки наносятся разнообразные рисунки. При покупке обращать внимание нужно на глубину гравировки, чтобы узор получился четким.

Штамп представляет собой специальное приспособление, в основном, из силикона, им выполняется перенос изображения на ноготь. Выбирая изделие, следует обратить внимание на материал, цвет, прозрачность и количество рабочих зон.

Для изготовления используется плотная резина или мягкий силикон. Бывают штампы с одной или двумя рабочими сторонами. Например, одна резиновая, а вторая силиконовая. Прозрачное изделие позволяет увидеть наносимый узор, что удобнее для работы.

Скраперы бывают металлическими и пластиковыми, причем последний считается более удобным. Лаки для стемпинга не требуют сушки в полимеризационной лампе, так как высыхают на воздухе. Для ухода за инструментами необходимо приобрести специальные средства.