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13:25 20 Июля 2022 514 Комментарии
ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика
Росіяни після влучань по їхнім складам на Херсонщины в істериці стріляють тим, що залишилось.
Окупанти залишилися майже без РСЗВ
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
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Він додав, що багато російських систем залпового вогню було знищено у Новій Каховці. Тоді детонували зокрема й «Смерчі».
Саме через це російські війська вимушені обстрілювати Миколаїв протиповітряними ракетами з комплексів С-300.
“Б’ють в агонії і від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує тили на Херсонщині”, – додав Хлань.
Тэги: херсон
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