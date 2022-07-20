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13:25 20 Июля 2022 Просмотров 514   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика

Росіяни після влучань по їхнім складам на Херсонщины в істериці стріляють тим, що залишилось.

Окупанти залишилися майже без РСЗВ

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Він додав, що багато російських систем залпового вогню було знищено у Новій Каховці. Тоді детонували зокрема й «Смерчі».

Саме через це російські війська вимушені обстрілювати Миколаїв  протиповітряними ракетами з комплексів С-300.

“Б’ють в агонії і від безсилля. Від злості, що ЗСУ послідовно знищує тили на Херсонщині”, – додав Хлань.

Тэги: херсон
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