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Главная » Світ » Суспільство
14:08 20 Июля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Шойгу назвав ім’я четвертого командувача російськими військами в Україні

Російське Міністерство оборони повідомило ім’я командувача угрупуванням військ «Захід», яке бере участь у війні проти України – генерал-лейтенанта Андрія Сичового. Раніше у новинах про нього згадок не було.

Новий російський персонаж на українській землі Сичевий

Інформація з’явилася у повідомленні Міноборони РФ.

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У відомстві розповіли про інспектування угрупування міністром оборони Сергієм Шойгу. Він поставив перед Сичовим завдання «жорстко припиняти» обстріл захоплених населених пунктів і боротися з безпілотниками.

До листопада минулого року Андрій Сичовий командував 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу.

Йому 53 роки, народився в Краснодарському краї, закінчив загальновійськову академію та обіймав різні посади – від заступника командира полку до командира дивізії.

У 8-му гвардійську армію перейшов із 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Ще у лютому Сичовий потрапив під санкції Євросоюзу.

Тэги: Сергей Шойгу, Сергій Шойгу
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