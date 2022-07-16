Шойгу назвав ім’я четвертого командувача російськими військами в Україні
Російське Міністерство оборони повідомило ім’я командувача угрупуванням військ «Захід», яке бере участь у війні проти України – генерал-лейтенанта Андрія Сичового. Раніше у новинах про нього згадок не було.
Інформація з’явилася у повідомленні Міноборони РФ.
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У відомстві розповіли про інспектування угрупування міністром оборони Сергієм Шойгу. Він поставив перед Сичовим завдання «жорстко припиняти» обстріл захоплених населених пунктів і боротися з безпілотниками.
До листопада минулого року Андрій Сичовий командував 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу.
Йому 53 роки, народився в Краснодарському краї, закінчив загальновійськову академію та обіймав різні посади – від заступника командира полку до командира дивізії.
У 8-му гвардійську армію перейшов із 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Ще у лютому Сичовий потрапив під санкції Євросоюзу.