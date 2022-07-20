В Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря

Під час візиту до Ірану президенту РФ Володимиру Путін знадобилося чотири рази «відпочити» у присутності медичного працівника.

Путіну чотири рази в Ірані стало зле



Про це повідомив Telegram-канал General SVR.

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«Якщо метою візиту Путіна до Ірану було показати, як він невпевнено ходить, вірніше, шкутильгає, неприродно притискаючи руку до тіла, як на його фізіономії, незважаючи на рясний шар гриму, проступають темні плями, як йому за час візиту чотири рази потрібно було «відпочити» у присутності медпрацівника, і взагалі, продемонструвати, який він хворий і слабкий, то візит у цьому плані вдався на 100%», – йдеться у повідомленні.

Крім того, на думку багатьох в оточенні президента Росії, Путіну варто було б відмовитися від закордонних поїздок та «сидіти вдома і не ганьбитися».

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