У Шрі-Ланці обрали нового президента: протестувальники спалили його віллу

Депутати Шрі-Ланки обрали прем’єр-міністра Раніла Вікремесінгхе новим президентом країни, незважаючи на його непопулярність серед громадськості.

Президентом Шрі-Ланки обрали політика, яким теж незадоволені люди



Про це повідомила ВВС.

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Перед Вікремесінгхе стоїть завдання вивести країну з економічного колапсу та відновити порядок після кількох місяців масових протестів.

Він здобув повну перемогу над своїм головним суперником на цю посаду Дуллусом Алахапперума, набравши 134 голоси проти 82 у парламентському голосуванні.

Екс-президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса втік із країни минулого тижня.

Він вирушив на Мальдіви, а потім до Сінгапуру після того, як тисячі протестувальників штурмували його президентські резиденції та інші урядові будівлі, закликаючи до відставки.

Крім того, вони закликали і до відставки новообраного президента Вікремесінгхе, якого було призначено прем’єр-міністром у травні. Він вважається близьким союзником політичної родини Раджапакса.

Минулого тижня протестувальники спалили приватну віллу Вікремесінгхе, а також увірвалися до кабінету прем’єр-міністра у Коломбо на знак протесту проти його керівництва.

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