Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

Секретар РНБО Олексій Данілов похвалив українську контррозвідку і заявив, що незабаром громадяни можуть почути «гучні новини» про відомих людей, що раптом зникли з екранів після 24 лютого.

Данілов пообіцяв гучні новини



Дивний анонс Данілов зробив в інтерв’ю Українському радіо.

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«Ми можемо почути гучні новини. Але ви можете звернути увагу, як пропали деякі люди, які не злазили з екрану телебачення і радіомовлення нашої країни. Вони десь зникли. І ніхто не знає, де вони знаходяться. Такі були потужні люди, які б не засинали після того, як вони б не зробили той чи інший виступ або в засобах масової інформації, або в соціальних мережах. А після 24 лютого вони якось зникли», – сказав секретар РНБО.

За його словами, тепер дуже цікаво спостерігати за тим, як деякі люди поводилися у соцмережах після початку повномасштабної війни.

Саме соцмережі Данілов назвав одним з індикаторів на цій війні.

“І дуже цікаво моніторити, починаючи після 24 лютого, хто і як себе поводив, як перетирали ті записи, які були до того, як була мовчазна ситуація 5, 7, 10 чи 14 днів першого періоду війни, а потім вони схаменулися», – сказав секретар РНБО.

Він також наголосив, що дехто навіть до цього часу не повернувся до ефірів.

«До того ж, це люди відомі і були на слуху, зокрема це політологи, мери деяких міст нашої країни та багато інших постатей, які були свого часу відомі нашому суспільству», – сказав секретар РНБО.

В свою чергу, гучну заяву Данілова прокоментував нардеп Олексій Гончаренко.

“По заяві секретаря РНБО Данілова. Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновічу. Потрібно швидше, щоб обидва не змогли втікти”, – відзначив Гончаренко.

Тэги: снбо, рнбо, Алексей Данилов, Олексій Данілов