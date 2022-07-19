В Енергодарі пролунав вибух на російській базі: валить чорний дим. Відео

В Енергодарі пролунав вибух у місці, де розташовувалась база російських військових.

Над місцем прильоту в Енергодарі валить чорний дим



Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

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Люди розповідають про вибух за атомними блоками, де розташувалися окупанти.

Звідти здіймається стовп чорного диму.

Також вибух підтвердив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, на місці прильоту розпочалася детонація боєкомплекту.

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Тэги: энергодар, Енергодар