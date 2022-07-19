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15:52 20 Июля 2022 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

В Енергодарі пролунав вибух на російській базі: валить чорний дим. Відео

В Енергодарі пролунав вибух у місці, де розташовувалась база російських військових.

Над місцем прильоту в Енергодарі валить чорний дим

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

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Люди розповідають про вибух за атомними блоками, де розташувалися окупанти.

Звідти здіймається стовп чорного диму.

Також вибух підтвердив нардеп Олексій Гончаренко. За його словами, на місці прильоту розпочалася детонація боєкомплекту.

Окупаційна влада заявила, що Україна атакувала АЕС з безпілотників

Тэги: энергодар, Енергодар
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