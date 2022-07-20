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16:45 20 Июля 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

В Росії назвали нові цілі війни в Україні: як вони змінювалися з 24 лютого

МЗС Росії оголосило нову мету війни: «звільнити» не лише «ДНР» та «ЛНР», а й інші території України, спростувавши самого себе та президента РФ Володимира Путіна.

Цілі

Як зазначило видання «МО», цілі «спецоперації» змінювалися за п’ять місяців війни багаторазово та озвучувалися різними офіційними особами.

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  • 24 лютого Путін назвав метою спецоперації «захист мешканців Донбасу, демілітаризацію та денацифікацію України», а також «подання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини».

  • 3 березня глава МЗС Сергій Лавров: “Військова спецоперація” покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території або походити з української території.

  • 19 березня Лавров: “Мета — демілітаризувати Україну для того, щоб така загроза не виходила з української території, а також отримати гарантії безпеки, які будуть ґрунтуватися на принципі нероздільної спільної безпеки для України, для Росії, для всіх європейських країн, ми пропонуємо це вже багато років».

  • 29 березня міністр оборони Сергій Шойгу: “Суттєво знижено бойовий потенціал українських збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу”.

  • 3 квітня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков: “Одна з головних цілей операції — це власне порятунок цих “республік” та відновлення їхньої державності у межах 2014 року, тобто в тих межах, які зафіксовані в конституції і Луганської народної республіки, і Донецької народної республіки ”.

  • 11 квітня Лавров: “Наша спеціальна військова операція покликана покласти край безоглядному розширенню та безоглядному курсу на повне домінування США та під ними інших західних країн на міжнародній арені”.

  • 12 квітня Путін: «допомога народу Донбасу«.

  • 5 травня речник Держдуми В’ячеслав Володін: «зробити Україну мирною демократичною суверенною державою».

  • 13 червня Пєсков: «Загалом захист “республік” – це головна мета спеціальної військової операції».

  • 29 червня Путін: звільнення Донбасу та безпека Росії.

  • 5 липня голова Радбезу Микола Патрушев: «Забезпечити захист людей від геноциду з боку українського неонацистського режиму, демілітаризувати та денацифікувати територію України, на ділі домогтися її нейтрального статусу, який має бути прописаний у Конституції.

  • 20 липня Лавров: Географічні завдання «спецоперації» змінилися, тепер це не лише “ДНР” та “ЛНР”, а й низка інших територій.

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