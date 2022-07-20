В Росії назвали нові цілі війни в Україні: як вони змінювалися з 24 лютого

МЗС Росії оголосило нову мету війни: «звільнити» не лише «ДНР» та «ЛНР», а й інші території України, спростувавши самого себе та президента РФ Володимира Путіна.

Як зазначило видання «МО», цілі «спецоперації» змінювалися за п’ять місяців війни багаторазово та озвучувалися різними офіційними особами.

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24 лютого Путін назвав метою спецоперації «захист мешканців Донбасу, демілітаризацію та денацифікацію України», а також «подання до суду тих, хто вчинив численні криваві злочини».

3 березня глава МЗС Сергій Лавров: “Військова спецоперація” покликана покласти край будь-якій війні, яка могла б відбуватися на українській території або походити з української території.

19 березня Лавров: “Мета — демілітаризувати Україну для того, щоб така загроза не виходила з української території, а також отримати гарантії безпеки, які будуть ґрунтуватися на принципі нероздільної спільної безпеки для України, для Росії, для всіх європейських країн, ми пропонуємо це вже багато років».

29 березня міністр оборони Сергій Шойгу: “Суттєво знижено бойовий потенціал українських збройних сил, що дозволяє зосередити основну увагу та основні зусилля на досягненні головної мети – звільненні Донбасу”.

3 квітня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков: “Одна з головних цілей операції — це власне порятунок цих “республік” та відновлення їхньої державності у межах 2014 року, тобто в тих межах, які зафіксовані в конституції і Луганської народної республіки, і Донецької народної республіки ”.

11 квітня Лавров: “Наша спеціальна військова операція покликана покласти край безоглядному розширенню та безоглядному курсу на повне домінування США та під ними інших західних країн на міжнародній арені”.

12 квітня Путін: «допомога народу Донбасу«.

5 травня речник Держдуми В’ячеслав Володін: «зробити Україну мирною демократичною суверенною державою».

13 червня Пєсков: «Загалом захист “республік” – це головна мета спеціальної військової операції».

29 червня Путін: звільнення Донбасу та безпека Росії.

5 липня голова Радбезу Микола Патрушев: «Забезпечити захист людей від геноциду з боку українського неонацистського режиму, демілітаризувати та денацифікувати територію України, на ділі домогтися її нейтрального статусу, який має бути прописаний у Конституції.