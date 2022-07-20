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18:10 20 Июля 2022 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

“Нічним вовкам” Путіна прищемили хвіст: до Європи їх більше не пустять

Прокремлівська байкерська банда «Нічні вовки» більше не зможе їздити Європою в рамках нових санкцій щодо Росії через її агресію проти України.

Вовків обклали прапорцями

Про це написало EUobserver.

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Олександр Залдостанов, старіючий ватажок банди, троє соратників і сам зареєстрований у Москві байкерський клуб було додано до проекту чорного списку ЄС, який обговорювали посли країн Євросоюзу в понеділок, 18 липня.

Ватажок мотоклубу публічно в Європі закликав до війни, а також заперечував право України на державність, сприяв роботі пропаганди Кремля у країнах ЄС.

Також під санкції потрапляє спільник Залдостанова Йозеф Хамбалек, громадянин Словаччини, який є «президентом європейського відділення банди».

За повідомленнями російських ЗМІ, у будинках «Нічних вовків» у Європі правоохоронці вже провели обшуки.

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