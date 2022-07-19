Ліз Трасс та Ріші Сунак вийшли у фінал гонки за крісло прем’єра Великобританії

Ліз Трасс зустрінеться з Ріші Сунаком у заключному раунді напружених перегонів, щоб визначити, хто замінить Бориса Джонсона на посаді прем’єр-міністра Великобританії.

Сунак и Трасс вийшли в фінал боротьби за крісло прем’єра



Про це повідомило CNBC.

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Пенні Мордаунт вибула з перегонів у середу, 20 липня, здобувши найменшу підтримку у п’ятому турі голосування серед консервативних членів парламенту.

Колишній міністр фінансів Сунак зберіг своє лідерство, набравши 137 голосів, тоді як міністр закордонних справ Трас стала другою із 113 голосами. Міністерку міжнародної торгівлі Мордаунт підтримали 105 голосів.

Трас і Сунак тепер зустрінуться віч-на-віч у сутичці за право стати лідером Консервативної партії Великобританії і, отже, прем’єр-міністром.

Результати остаточного голосування, в якому візьмуть участь усі члени Консервативної партії, мають бути оголошені не пізніше 5 вересня. Голосування пройде поштою.

Джонсон залишиться на посаді тимчасового прем’єр-міністра до визначення переможця.

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