НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
22:13 20 Июля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

В Мелитополе Запорожской области по каналам оккупантов внезапно объявили воздушную тревогу.

Говорят, что под Михайловку прилетело 15 ракет по российским военным объектам. По предварительной информации, ВСУ ударили из РСЗО Himars, что вызвало панику у оккупантов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

В связи с тревогой в Мелитополе подняты на дежурство все полицейские, а военные приведены в состояние боевой готовности.

В оккупационном руководстве с ужасом ждут удара по военным объектам в Мелитополе.

Loading...

Новости по теме

ТОР
20.07.2022 18:19
Ліз Трасс та Ріші Сунак вийшли у фінал гонки за крісло прем’єра Великобританії
ТОР
20.07.2022 18:10
“Нічним вовкам” Путіна прищемили хвіст: до Європи їх більше не пустять
ТОР
20.07.2022 16:45
В Росії назвали нові цілі війни в Україні: як вони змінювалися з 24 лютого
blog comments powered by Disqus
В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

22:13 Україна

Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

15:42 Україна

В Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря

14:32 Світ

ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика

13:25 Україна

Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

10:31 Світ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

10:21 Україна

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: названо справжні цілі ЗСУ

08:55 Україна

В Індії заарештували російське судно зі зброєю

14:20 Світ

ЗСУ завдали удару по Антоновому мосту в Херсоні

12:52 Україна

Уряд Бориса Джонсона витримав вотум недовіри

10:20 Світ

Путін кидає у пекло війни етнічні меншини: в РФ зростає напруження в регіонах

10:03 Світ