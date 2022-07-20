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22:13 20 Июля 2022 42 Комментарии
В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars
В Мелитополе Запорожской области по каналам оккупантов внезапно объявили воздушную тревогу.
Говорят, что под Михайловку прилетело 15 ракет по российским военным объектам. По предварительной информации, ВСУ ударили из РСЗО Himars, что вызвало панику у оккупантов.
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В связи с тревогой в Мелитополе подняты на дежурство все полицейские, а военные приведены в состояние боевой готовности.
В оккупационном руководстве с ужасом ждут удара по военным объектам в Мелитополе.
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