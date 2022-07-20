Українська авіація масовано знищила ворога на півдні

Українські військові на Миколаївщині і Херсонщині нанесли 10 авіаційних ударів по російським окупантам.

ЗСУ нанесли 10 авіаційних ударів по окупантам



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Там уточнили, що 3 з них гелікоптерами, а 7 – із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації.

Наші захисники 5 разів уразили ворожі опорні пункти, 3 рази – скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, двічі влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині і Херсонщині.

Крім того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 окупантів, гаубицю «Мста-Б», 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», безпілотний літальний апарат типу «Елерон», 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах