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06:35 21 Июля 2022 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

Рамштайн-4: Резніков розповів про інтригуючі домовленості

Відбулася четверта зустріч Ukraine Defense Contact Group у форматі “Рамштайн”, яка об’єднала навколо України вже 50 країн з усіх континентів, крім Антарктиди.

Відбулась четверта зустріч в форматі Рамштайн

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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“Разом з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким поінформували партнерів про ситуацію на фронті та ознайомили з актуальними потребами сил оборони України”, – зазначив він.

Також міністр додав, що за домовленістю з колегами, буде тримати інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого.

“Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба”, – додав Резніков.

Він також відзначив, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю наших воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та «хаймарси».

Також учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед – втрат російських окупантів у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом.

“Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок”, – пояснив міністр.

Він також підкреслив, що низка країн прямим текстом заявила, що жодної «втоми» від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи.

Тому багато партнерів заявили про готовність тренувати українських воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки.

Тэги: Алексей Резников, Олексій Резніков
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