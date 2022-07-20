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10:14 21 Июля 2022 Просмотров 431   КомментариевКомментарии

Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна

Немає жодних розвідданих про те, що президент РФ Володимир Путін нестабільний чи має проблеми зі здоров’ям.

В ЦРУ вважають, що Путін занадто здоровий

Як повідомило ВВС, про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс.

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У ЗМІ зростає кількість непідтверджених чуток про те, що Путін, якому цього року виповнюється 70 років, може страждати від поганого здоров’я, можливо раку.

Але Бернс сказав, що немає жодних доказів, щоб припустити це, пожартувавши, що він виглядав «занадто здоровим».

«Ходить багато чуток про здоров’я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він надто здоровий», – сказав Бернс.

Відповідаючи на сміх він додав, що це неформальне судження розвідки.

Тэги: цру, Владимир Путин, Володимир Путін
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