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Главная » Світ » Політика
11:57 21 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Британія ввела ембарго на золото, нафту та вугілля з Росії

Великобританія оголосила про заборону купівлі російської нафти, вугілля та золота.

Британія посилила санкції проти Росії

Відповідні поправки внесено до Положення про санкції проти Росії, документ опубліковано 21 липня на сайті британського уряду.

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Ембарго на золото вводиться з 21 липня, на вугілля та вугільну продукцію – з 10 серпня, а на нафту та нафтопродукти – з 31 грудня 2022 року. Заборона поширюється на будь-які покупки та постачання безпосередньо або через посередників.

Поправки також забороняють надання технічної допомоги, надання фінансових послуг, а також посередницьких послуг, пов’язаних із цими товарами.

Британія є найменш залежною європейською країною від російських енергоресурсів. Частка нафти із Росії становить 9% від усього британського імпорту, вугілля – 27%. Загалом Російська Федерація покриває близько 10% потреб Великобританії у паливі.

У квітні британський уряд заборонив ввезення з Росії срібла та ікри, а також заліза та сталі.

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