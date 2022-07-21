Британія ввела ембарго на золото, нафту та вугілля з Росії
Великобританія оголосила про заборону купівлі російської нафти, вугілля та золота.
Відповідні поправки внесено до Положення про санкції проти Росії, документ опубліковано 21 липня на сайті британського уряду.
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Ембарго на золото вводиться з 21 липня, на вугілля та вугільну продукцію – з 10 серпня, а на нафту та нафтопродукти – з 31 грудня 2022 року. Заборона поширюється на будь-які покупки та постачання безпосередньо або через посередників.
Поправки також забороняють надання технічної допомоги, надання фінансових послуг, а також посередницьких послуг, пов’язаних із цими товарами.
Британія є найменш залежною європейською країною від російських енергоресурсів. Частка нафти із Росії становить 9% від усього британського імпорту, вугілля – 27%. Загалом Російська Федерація покриває близько 10% потреб Великобританії у паливі.
У квітні британський уряд заборонив ввезення з Росії срібла та ікри, а також заліза та сталі.