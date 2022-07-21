У Севастополі раптово скасували парад у день ВМФ Росії

День Військово-морського флоту Росії у Севастополі пройде зі святковою програмою, але без морського та повітряного парадів.

Цього року в Севастополі жодного параду



Про це повідомляє РИА Новости. Причому ще тиждень тому паради ще готували та їх анонсували російські ЗМІ.

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Також не відбудеться цього року і низка інших традиційних заходів. Не буде урочистих зборів моряків-чорноморців у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти.

День ВМФ у Севастополі у 2022 році пройде 31 липня. За традицією дату святкування призначають на останню неділю липня.