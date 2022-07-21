НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Світ » Суспільство
17:11 21 Июля 2022 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

У Севастополі раптово скасували парад у день ВМФ Росії

День Військово-морського флоту Росії у Севастополі пройде зі святковою програмою, але без морського та повітряного парадів.

Цього року в Севастополі жодного параду

Про це повідомляє РИА Новости. Причому ще тиждень тому паради ще готували та їх анонсували російські ЗМІ.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також не відбудеться цього року і низка інших традиційних заходів. Не буде урочистих зборів моряків-чорноморців у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти.

День ВМФ у Севастополі у 2022 році пройде 31 липня. За традицією дату святкування призначають на останню неділю липня.

Loading...

Новости по теме

ТОР
21.07.2022 16:40
Лукашенко закликав Україну до переговорів із Росією: зараз найприйнятніші умови
ТОР
21.07.2022 16:20
Зеленський спростував фейк, що лежить в реанімації: всі подробиці скандалу
ТОР
21.07.2022 15:13
Придністров’я пригрозило війною Молдові
blog comments powered by Disqus
Придністров’я пригрозило війною Молдові

15:13 Світ

У Китаї вивели танки на вулиці міст: країна на межі фінансового колапсу

12:16 Світ

Директор ЦРУ пожартував про здоров’я Путіна

10:14 Світ

У Росії спалах лихоманки Ку: в СРСР її використовували як біологічну зброю

07:58 Світ

В Мелитополе оккупанты объявили тревогу: в панике ждут удара Himars

22:13 Україна

Секретар РНБО пообіцяв “гучні новини” про відомих людей: деякі прізвища вже названо

15:42 Україна

В Ірані Путіну чотири рази знадобилася допомога лікаря

14:32 Світ

ЗСУ знищили на Херсонщині більшість ворожих РСЗВ: у окупантів істерика

13:25 Україна

Росія відправила на металобрухт найбільший у світі атомний підводний човен: немає грошей на ремонт

10:31 Світ

ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту: окупанти закрили його для руху

10:21 Україна

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: названо справжні цілі ЗСУ

08:55 Україна