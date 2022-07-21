Антонівський міст обстріляли снарядами Excalibur, а не ракетами Himars, – експерт

Антонівський міст у Херсоні міг бути обстріляний не ракетами HIMARS, а 155 мм артилерійськими снарядами Excalibur.

Розміри отворів можуть свідчити про використання артилерійських 155-мм снарядів



Таке припущення зробив шведський журналіст та експерт з оборони Ларс Вільдеранг.

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На його думку, про це свідчить характер пошкоджень, які можна розглянути на фото мосту, зокрема розміри отворів.

ЗСУ може використовувати високоточні снаряди Excalibur з гаубицями М777.

Дальнобійність снарядів Excalibur – 40-57 км залежно від конфігурації.

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