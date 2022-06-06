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06:21 22 Июля 2022 Просмотров 864   КомментариевКомментарии

Влада Придністров’я зголосилася приєднати «республіку» до Росії

Влада так званої Придністровської Молдавської республіки має намір домагатися незалежності з наступним приєднанням до Росії відповідно до результатів “референдуму” 2006 року.

Придністров'я хочуть приєднати до Росії

Про це заявив глава МЗС невизнаної ПМР Віталій Ігнатьєв в інтерв’ю РИА Новости.

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«Вектор Придністров’я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко зазначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до Російської Федерації. Незалежність країни – безумовний пріоритет», – сказав Ігнатьєв.

За його словами, міжнародно-правові аргументи на захист концепції суверенітету та широкого визнання “республіки” давно сформовані, і «навряд чи хтось може їх оскаржити».

Тэги: Приднестровье, Придністров'я
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