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Главная » Україна » Суспільство
07:15 22 Июля 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Окупанти наступають у двох напрямках: ЗСУ дають відсіч

На Краматорському напрямку російські війська пішли на штурм в напрямку Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, бойові дії тривають.

ЗСУ відбивать ворожі наступи

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Крім того, ворог проводив обстріли із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару.

На Бахмутському напрямку втратами для ворога завершились штурмові дії у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Дезорганізовані підрозділи окупантів наші воїни відігнали назад. Противник продовжує спроби штурму у напрямку Вуглегірської ТЕС та поблизу Покровського, бойові дії тривають.

Крім того, противник здійснював обстріли наших військ з наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Берестове, Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Покровське, Кодема, Весела Долина, Нью-Йорк, Яковлівка, Васюківка, Кліщіївка та території Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаудару неподалік Стряпівки.

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