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Главная » Світ » Суспільство
09:58 22 Июля 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Сакральна дата для Путіна: диктатор хоче оголосити перемогу у війні 7 жовтня

Президент РФ Володимир Путін хоче оголосити перемогу у війні проти України 7 жовтня – у свій день народження.

Про це в інтерв’ю Обозреватель сказав російський опозиціонер Гарі Каспаров.

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Він зазначив, що диктатори люблять ювілеї та всякі «визначні» дати, а у Путіна 7 жовтня саме буде ювілей – 70 років.

«Я майже впевнений, що до 7 жовтня, до путінського ювілею – диктатори дуже люблять ювілеї, ось йому буде 70 років, я думаю, що під цю дату заплановано оголошення перемоги. Думаю, що там заволодів певний здоровий глузд, що виграти війну в тому обсяг, у якому вони планували, не вдається, отже, потрібно зафіксувати територіальні придбання, окопатися і вести переговори з позиції сили, як вважає Путін», – пояснив Каспаров.

За його словами, найближчі кілька тижнів стануть визначальними, а визволення Херсона може стати поворотною точкою війни.

Каспаров також додав, що успіхи України останні кілька днів загальмували наступ РФ і викликали паніку в окупантів.

Тэги: Владимир Путин, Володимр Путін
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