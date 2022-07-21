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10:25 22 Июля 2022 417 Комментарии
Удар по Антонівському мосту у Херсоні: окупанти шукають місце для понтонної переправи
Російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.
Окупанти шукають проєктну документацію на міст
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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Також, за його словами, окупанти кинулися шукати проєктну документацію на Антонівський міст у московських архівах.
«З проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати у московських архівах, поки не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі», – зазначив Соболевський.
Тэги: херсон
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