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10:25 22 Июля 2022 Просмотров 417   КомментариевКомментарии

Удар по Антонівському мосту у Херсоні: окупанти шукають місце для понтонної переправи

Російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.

Окупанти шукають проєктну документацію на міст

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Також, за його словами, окупанти кинулися шукати проєктну документацію на Антонівський міст у московських архівах.

«З проектною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати у московських архівах, поки не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі», – зазначив Соболевський.

Тэги: херсон
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