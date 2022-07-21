У Путіна рак, хвороба Паркінсона та шизофренія: ЦРУ навмисне не озвучує діагнози

У президента РФ Володимира Путіна рак із метастазами, хвороба Паркінсона і, можливо, шизофренія, і про ці діагнози відомо ЦРУ.

Озвучено можливі діагнози Путіна



Таку думку висловив російський політолог Валерій Соловей в ефірі програми «Воздух».

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За його словами, американці поки що не поспішають розігрувати карту хвороб господаря Кремля.

«Вони абсолютно точно знають, що він має дуже серйозні проблеми, в тому числі психічної властивості, так це оцінюється. Але ніхто з американських політиків не зацікавлений у акцентуації цієї теми, тому що публічна заява про здоров’я Путіна ускладнить можливість переговорів із ним», – пояснив Соловей.

Заяву директора ЦРУ Вільяма Бернса про те, що «Путін навіть надто здоровий», політолог назвав не більше ніж проявом «англосаксонського гумору».

Джерелом витоків про стан здоров’я президента РФ, за словами експерта, є найближче оточення Путіна, і цих людей чимало.

Він також додав, що так чи інакше, тема здоров’я чи нездоров’я Путіна є однією з центральних під час обговорення російської політики за кордоном.

Як повідомляли Vlasti, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що немає жодних розвідданих про те, що президент РФ Володимир Путін нестабільний чи має проблеми зі здоров’ям.

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