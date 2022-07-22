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Главная » Світ » Экономіка
13:18 22 Июля 2022 893 Комментарии
Найбільший порт Європи закрився для Росії
Порт голландського Роттердама призупинив відправлення та прийом контейнерів до Росії та з неї.
Порт Роттердама більше не обслуговує російські грузи
Про це йдеться у повідомленні на сайті порту.
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Як причини призупинення контейнерного сполучення вказані «війна в Україні» та санкції ЄС проти РФ.
До 24 лютого товарообіг із Росією через порт становив близько 13% від загального трафіку.
Москва зокрема забезпечувала постачання близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та ЗПГ.
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