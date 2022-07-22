Найбільший порт Європи закрився для Росії

Порт голландського Роттердама призупинив відправлення та прийом контейнерів до Росії та з неї.

Порт Роттердама більше не обслуговує російські грузи



Про це йдеться у повідомленні на сайті порту.

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Як причини призупинення контейнерного сполучення вказані «війна в Україні» та санкції ЄС проти РФ.

До 24 лютого товарообіг із Росією через порт становив близько 13% від загального трафіку.

Москва зокрема забезпечувала постачання близько 30% сирої нафти та 25% вугілля та ЗПГ.