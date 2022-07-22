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14:08 22 Июля 2022 Просмотров 945   КомментариевКомментарии

Ізраїль знищив під Дамаском завод зі збирання іранських безпілотників

Армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару у районі Ас-Сайїда-Зайнаб по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літаки.

Ізраїл наніс черговий точний удар по бойовикам

Про це повідомила моніторингова група SOHR.

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Об’єкт повністю знищено.

В результаті авіаудару також було вбито не менше восьми людей: троє сирійських військових, двоє сирійців, пов’язаних з ліванською «Хізбаллою», та ще троє іноземців.

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