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14:08 22 Июля 2022 945 Комментарии
Ізраїль знищив під Дамаском завод зі збирання іранських безпілотників
Армія оборони Ізраїлю завдала ракетного удару у районі Ас-Сайїда-Зайнаб по заводу, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літаки.
Ізраїл наніс черговий точний удар по бойовикам
Про це повідомила моніторингова група SOHR.
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Об’єкт повністю знищено.
В результаті авіаудару також було вбито не менше восьми людей: троє сирійських військових, двоє сирійців, пов’язаних з ліванською «Хізбаллою», та ще троє іноземців.
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