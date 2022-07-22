Главная » Україна » Інциденти
14:20 22 Июля 2022 0 Комментарии
У Херсоні пролунав потужний вибух у районі “Епіцентру”: валить дим
У Херсоні у районі “Епіцентру” пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся стовп диму.
З місця вибуху валить густий дим
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Кажуть, що затремтіли стіни та шибки в будинках, розташованих на великій відстані від місця вибуху.
Також вибух підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.
“У Херсоні стався вибух біля Епіцентру. Там було багато ворожої техніки та боєприпасів”, – написав він.
Тэги: херсон
Loading...
Новости по теме
ТОР