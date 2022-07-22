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Главная » Україна » Інциденти
14:20 22 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Херсоні пролунав потужний вибух у районі “Епіцентру”: валить дим

У Херсоні у районі “Епіцентру” пролунав потужний вибух, після чого в небо здійнявся стовп диму.

З місця вибуху валить густий дим

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у пабликах та соцмережах.

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Кажуть, що затремтіли стіни та шибки в будинках, розташованих на великій відстані від місця вибуху.

Також вибух підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

“У Херсоні стався вибух біля Епіцентру. Там було багато ворожої техніки та боєприпасів”, – написав він.

Знищено чергове скупчення ворожої техніки у Херсоні

Знищено чергове скупчення ворожої техніки у Херсоні

Тэги: херсон
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