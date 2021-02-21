Суд заарештував готелі Оксани Марченко на Західній Україні

За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з РФ.

Через готелі відмивали російські гроші



Про це повідомила пресслужба СБУ.

Рішенням суду накладено арешт, зокрема на:

▪️корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн. грн

▪️банківські рахунки на 1,3 млн. грн

▪️дві земельні ділянки площею 3 і 5 га

▪️приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин рф, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності.

Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, які через низку українських компаній належать Оксані Марченко.

У ході досудового розслідування СБУ отримала беззаперечні докази, що управління ними здійснювалося безпосередньо з Росії, і встановила весь перелік цих російських суб’єктів.

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