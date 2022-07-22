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17:27 22 Июля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

В Турции подписано соглашение по экспорту украинского зерна

Во дворце «Долмабахче» в Стамбуле в пятницу, 22 июля прошла церемония подписания соглашения по поставкам зерна и продовольствия из украинских портов.

Об этом сообщило Anadolu.

Документ по поставкам зерна подписывается в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Президент Турции выразил гордость вкладом своей страны в устранение продовольственного кризиса, тема которого долгое время остается в мировой повестке дня.

В Стамбуле выступил генсек ООН Гутерреш. Он назвал «продуктовую сделку» маяком надежды, поблагодарил все стороны переговоров.

Договоренности открывают путь для экспорта значительного объема продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска, Южного.

Президент Турции Эрдоган, выступающий после генсека ООН, заявил, что Турция провела очень сложный и долгий путь с Россией и Украиной для решения продовольственного кризиса.

Безопасный коридор в Черном море, по его словам, начнет действовать в ближайшие дни.

Самое важное из соглашения:

  • Разминирование украинских портов после соглашения по зерну проводиться не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры.

  • Безопасный коридор в Черном море начнет действовать в ближайшие дни, а экспорт может начаться уже в ближайшие недели.

  • Для наблюдения за выходом судов с Украины в Стамбуле создадут координационный центр, в который войдут Украина, Турция и Россия.

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