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18:12 22 Июля 2022 607 Комментарии
В Запорожье прогремело несколько серий мощных взрывов
В Запорожье прогремело более десяти взрывов, но воздушную тревогу не объявляли
Об этом сообщают местные жители. Особенно громко жителям южных окраин города.
Сообщают, что взрывы гремели сериями.
Также в соцсетях появились фото запуска с территории оккупированной Васильевки предположительно ракет.
Позднее секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что звуки взрывов доносились из Запорожского и Васильевского районов.
«По соображениям безопасности, названия населенных пунктов мы пока что не публикуем», – написал он Telegram-канале.
В самом Запорожье, по его словам, остается стабильной, прилеты не зафиксированы.
Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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