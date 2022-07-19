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18:12 22 Июля 2022 Просмотров 607   КомментариевКомментарии

В Запорожье прогремело несколько серий мощных взрывов

В Запорожье прогремело более десяти взрывов, но воздушную тревогу не объявляли

Об этом сообщают местные жители. Особенно громко жителям южных окраин города.

Сообщают, что взрывы гремели сериями.

Также в соцсетях появились фото запуска с территории оккупированной Васильевки предположительно ракет.

Отлеты со стороны Васильевки

Отлеты со стороны Васильевки

Позднее секретарь городского совета Анатолий Куртев уточнил, что звуки взрывов доносились из Запорожского и Васильевского районов.

«По соображениям безопасности, названия населенных пунктов мы пока что не публикуем», – написал он Telegram-канале.

В самом Запорожье, по его словам, остается стабильной, прилеты не зафиксированы.

Тэги: Запорожье, Запоріжжя
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