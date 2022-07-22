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18:48 22 Июля 2022 Просмотров 294   КомментариевКомментарии

ЗСУ показали ювелірний удар дрона-камікадзе по окупантам на Запорізькій АЕС

Українські військові ювелірно відпрацювали 20 липня по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС.

Дрон знищив техніку окупантів на Запорізькій АЕС

Наразі з’явилося відео чіткої роботи українських військових.

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Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 «Град».

За наявними даними в результаті атаки було знищено 3 окупанти, 12 травмовані.

Наметове містечко знищене пожежею, яку довго не могли загасити.

Як раніше писали Vlasti, в Енергодарі пролунав вибух у місці, де розташовувалась база російських військових.

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