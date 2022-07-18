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Главная » Україна » Інциденти
06:14 23 Июля 2022 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Росіяни обстріляли ракетами Миколаїв: в місті багато пожеж

На світанку в Миколаєві пролунали вибухи, в місцях прильотів спалахували пожежі.

усі прильоти переважно в одному районі

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Також інформацію підтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.

За його інформацією, близько 4:30 у Миколаєві пролунали сильні вибухи. Усі переважно в одному районі міста.

Попередньо, без жертв.

Тэги: Николаев, Миколаїв
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