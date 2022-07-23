Росіяни обстріляли з “Градів” річку під Запоріжжям

Увечері 22 липня російські окупанти випустили близько 20 ракет в бік населених пунктів під Запоріжжям.

Быльшість ракет впала в річку



Про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Більшість з ракет втопилася у річці Дніпро поблизу селищ Малоєкатеринівка та Канівське Запорізької області. Ці населені пункти знаходяться приблизно на відстані 15 км від обласного центру.

«Гучні вибухи, що було чутно в обласному центрі ввечері – це результат ворожої атаки з системи «Град», – пояснив Старух.