У Харкові пролунали вибухи: прильоти в центрі міста

Рано вранці у Харкові прогриміло три потужні вибухи, в місці одного прильоту виникла пожежа. У небо здійнявся великий стовп диму.

В Харкові декілька прильотів в центр міста



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Пізніше інформацію про прильоти підтвердив мер Ігор Терехов.

“Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться”, – повідомив він.

Також міський голова уточнив, що на місці вже працюють рятувальники.

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