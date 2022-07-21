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07:08 23 Июля 2022 0 Комментарии
У Харкові пролунали вибухи: прильоти в центрі міста
Рано вранці у Харкові прогриміло три потужні вибухи, в місці одного прильоту виникла пожежа. У небо здійнявся великий стовп диму.
В Харкові декілька прильотів в центр міста
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Пізніше інформацію про прильоти підтвердив мер Ігор Терехов.
“Декілька сильних прильотів у районі центру. Поки що відомо про одного постраждалого. Сподіваюся, ця цифра не збільшиться”, – повідомив він.
Також міський голова уточнив, що на місці вже працюють рятувальники.
Тэги: Харьков, Харків
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