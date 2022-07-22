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08:32 23 Июля 2022 9 Комментарии
Окупанти підключили Крим до захопленої української енергосистеми
Російські окупанти в Криму похвалилися, що подолали останню блокаду з боку України – енергетичну.
Окупанти відновили ЛЕП між Кримом і Херсоном
Прес-служба Міненерго Росії з посиланням на заяву міністра енергетики Миколи Шульгінова повідомила, що пошкоджені у 2015 році лінії електропередач між Кримом та Херсоном відновили.
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Шульгінов зазначив, що ЛЕП «Каховська-Джанка» та «Каховська-Островська» дозволять поєднати енергосистеми Росії, Херсонської та Запорізької областей.
«Перетік активної потужності з російською енергосистемою складе близько 600 МВт», – сказано в повідомленні.
Тэги: крым, херсон, Крим
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