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09:49 23 Июля 2022 0 Комментарии
На Донбасі загинули двоє американських добровольців, що воювали за Україну
Двоє американських громадян, які воювали за Україну, загинули на сході країни.
Двоє американців загинули на Донбасі
Як повідомило ABC News, про це заявив представник Держдепу США.
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«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні», — сказав він.
Також зазначено, що Держдеп підтримує зв’язок із родинами загиблих та надаємо їм всю можливу консульську допомогу.
Наразі жодних інших подробиць невідомо.
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