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10:02 23 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЗСУ вдарили по мосту через Інгулець на Херсонщині

Російські ЗМІ повідомили про удар ЗСУ по мосту через річку Інгулець на Херсонщині в районі села Дар’ївка.

Міст через Інгулець має стратегічне значення для окупантів

Як зазначило російське пропагандистське агентство ТАСС, про це заявив «заступник голови адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов.

За його словами, удару завдано з реактивних систем залпового вогню HIMARS.

«Завдано удару по Дар’євському мосту. В об’єкт потрапило сім снарядів», – сказав колаборант.

Офіційного підтвердження удару по мосту від ВСУ поки немає.

Дар'євський міст - одна з артерій постачання окупантів

Дар'євський міст - одна з артерій постачання окупантів

Тэги: херсон
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