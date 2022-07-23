На Херсонщині росіяни намагаються стримати наступ ЗСУ: окупанти на межі провалу

Протягом останніх 48 годин російські війська намагаються сповільнити український наступ на Херсонщині, використовуючи артилерійський вогонь вздовж усієї природної захисної лінії річкою Інгулець.

ЗСУ наступають на Херсонщині



Про це повідомили у міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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Водночас опинилися під великою загрозою лінії забезпечення росіян на захід від Дніпра. Обстріл Антонівського мосту, здійснений українською стороною, завдав йому додаткових пошкоджень, хоча Росія і змогла виконати тимчасовий ремонт.

Станом на 22 липня 2022 року міст майже напевно був відкритий для «деякого проїзду».

Британська розвідка не спромоглася підтвердити інформацію про те, що Росія готується спорудити альтернативний понтонний міст через Дніпро.

Російська армія приділяє першорядну увагу своїм транспортним можливостям, але спорудження понтонної переправи у нинішній ситуації – найбільший ризик.

Британські військові зазначили, що якщо переправа через Дніпро виявиться неможливою і російські війська в окупованому Херсоні будуть відрізані, це буде значним військовим та політичним провалом для Росії.

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