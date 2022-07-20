Главная » Україна » Інциденти
11:26 23 Июля 2022 362 Комментарии
Ракетний удар по Одесі: два «Калібри» поцілили в порт
В Одесі пролунало кілька потужних вибухів, у деяких місцях піднімається дим.
Пролунало біля десяти вибухів в Одесі
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Говорять про близько десяти вибухів. Також у мережі з’явилися фото диму після прильотів та роботи системи ППО у небі.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у порту Одеси сталася пожежа.
В Оперативному коандуванні “Південь” згодом повідомили, що ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».
2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
Тэги: Одесса, одеса
Loading...
Новости по теме
ТОРРосія вночі вдарила ракетами по Одесі
20.07.2022 05:57
ТОРПо Одещині вночі росіяни випустили 7 ракет “Калібр”
19.07.2022 06:10
ТОРРосія вдарила по Одесі ракетами з літаків: куди влучили
18.07.2022 13:43