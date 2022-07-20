Ракетний удар по Одесі: два «Калібри» поцілили в порт

В Одесі пролунало кілька потужних вибухів, у деяких місцях піднімається дим.

Пролунало біля десяти вибухів в Одесі



Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Говорять про близько десяти вибухів. Також у мережі з’явилися фото диму після прильотів та роботи системи ППО у небі.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у порту Одеси сталася пожежа.

В Оперативному коандуванні “Південь” згодом повідомили, що ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр».

2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

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