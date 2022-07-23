В Україні радикально змінили процес отримання водійського посвідчення
Від 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.
Про це повідомляє МВС України.
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Нові правила здаються дещо складнішими, ніж попередні, бо окремо треба вчитися теорії, і лише після складання іспиту в МВС переходити до практичного навчання.
Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити 5 кроків:
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пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);
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скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;
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вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;
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скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;
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у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.