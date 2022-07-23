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12:03 23 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Україні радикально змінили процес отримання водійського посвідчення

Від 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Процес навчання та іспитів став складнішим, але логічнішим

Про це повідомляє МВС України.

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Нові правила здаються дещо складнішими, ніж попередні, бо окремо треба вчитися теорії, і лише після складання іспиту в МВС переходити до практичного навчання.

Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити 5 кроків:

  • пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);

  • скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

  • вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

  • скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;

  • у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

5 кроків для отримання посвідчення водія

5 кроків для отримання посвідчення водія

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