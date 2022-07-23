В Україні радикально змінили процес отримання водійського посвідчення

Від 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв.

Процес навчання та іспитів став складнішим, але логічнішим



Про це повідомляє МВС України.

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Нові правила здаються дещо складнішими, ніж попередні, бо окремо треба вчитися теорії, і лише після складання іспиту в МВС переходити до практичного навчання.

Щоб отримати посвідчення водія, кандидатам необхідно буде зробити 5 кроків: