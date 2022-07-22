У Росії раптово помер керівник секретного КБ
У Росії раптово помер заступник гендиректора секретного НВО «Високоточні комплекси», який обіймав посаду директора «КБ приладобудування ім. академіка Шипунова», Дмитро Конопльов.
Про це повідомило РИА Новости. Конопльову було 46 років.
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За інформацією телеграм-каналу Mash, Конопльов помер під час процедури з кисневою маскою в приватній клініці. Він дихав ксеноном, начебто щоб вилікувати головний біль та тривожний розлад.
Керівником конструкторського бюро Конопльова було призначено у липні 2012 року.
Підприємство, як повідомляють ЗМІ, розробляє озброєння стратегічного характеру для армії РФ, наприклад ЗРПК «Панцир».
Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення в Росії почастішали випадки затримань, відставок і смертей чиновників і генералів, які відповідали за тилове забезпечення російської армії.