У Росії раптово помер керівник секретного КБ

У Росії раптово помер заступник гендиректора секретного НВО «Високоточні комплекси», який обіймав посаду директора «КБ приладобудування ім. академіка Шипунова», Дмитро Конопльов.

Конопльов помер під час процедури з кисневою маскою



Про це повідомило РИА Новости. Конопльову було 46 років.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За інформацією телеграм-каналу Mash, Конопльов помер під час процедури з кисневою маскою в приватній клініці. Він дихав ксеноном, начебто щоб вилікувати головний біль та тривожний розлад.

Керівником конструкторського бюро Конопльова було призначено у липні 2012 року.

Підприємство, як повідомляють ЗМІ, розробляє озброєння стратегічного характеру для армії РФ, наприклад ЗРПК «Панцир».

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення в Росії почастішали випадки затримань, відставок і смертей чиновників і генералів, які відповідали за тилове забезпечення російської армії.

Тэги: Россия, Росія