Борис Джонсон взяв участь у навчаннях з українськими військовими. Відео

Поки що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон «взяв участь» у навчаннях українських військових у Північному Йоркширі.

Відповідне відео з’явилося на YouTube каналі Даунінг-стріт.

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На кадрах видно, як прем’єр у камуфляжному екіпіруванні та тактичних навушниках разом із військовими кидав гранату та розбирався з важкою зброєю.

«Цього тижня я відвідав українські війська, які навчаються з ЗС Великобританії у Північному Йоркширі. Великобританія зобов’язується зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію», – написав Джонсон під відео.

Він розповів, що відвідав близько 400 українських військових, а у найближчі чотири місяці Британія підготує ще близько 10 000 бійців.

«Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете. Дякую вам. Дякую, слава Україні», – сказав Джонсон українським військовим. Вони йому відповіли дружним «Героям слава!»