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Главная » Світ » Політика
16:31 23 Июля 2022 Просмотров 57   КомментариевКомментарии

ЄС послабив санкції проти РФ, дозволивши постачати нафту до третіх країн

ЄС послабив санкції проти РФ, дозволивши російським держкомпаніям «Роснефть» та «Газпром» постачати нафту до третіх країн.

ЄС послабив нафтові санкції проти Росії

Про це повідомило Reuters.

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Це обґрунтовується обмеженням ризиків для глобальної енергетичної та продовольчої безпеки.

«З метою уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі ЄС вирішив продовжити звільнення від заборони на участь у оборудках з певними державними організаціями щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортування нафти до третіх країн», – сказано у заяві ЄС.

Раніше великі торгові дома, такі як Vitol, Glencore та Trafigura, а також великі нафтові компанії, такі як Shell та Total, припинили торгівлю російською нафтою для третіх сторін, пославшись на санкції ЄС, включаючи обмеження на страхування.

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