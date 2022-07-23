ЄС послабив санкції проти РФ, дозволивши постачати нафту до третіх країн
ЄС послабив санкції проти РФ, дозволивши російським держкомпаніям «Роснефть» та «Газпром» постачати нафту до третіх країн.
Про це повідомило Reuters.
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Це обґрунтовується обмеженням ризиків для глобальної енергетичної та продовольчої безпеки.
«З метою уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі ЄС вирішив продовжити звільнення від заборони на участь у оборудках з певними державними організаціями щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортування нафти до третіх країн», – сказано у заяві ЄС.
Раніше великі торгові дома, такі як Vitol, Glencore та Trafigura, а також великі нафтові компанії, такі як Shell та Total, припинили торгівлю російською нафтою для третіх сторін, пославшись на санкції ЄС, включаючи обмеження на страхування.