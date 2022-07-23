Не доїдають свої порції: росЗМІ заявили про масове вилучення українських дітей на Заході

У західних країнах нібито почали вилучати дітей у українських біженців під надуманими приводами.

Російські пропагандисти народили чергову нісенітницю



Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на «члена головної ради адміністрації Запорізької області» Володимира Рогова.

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«До нас надходить інформація з проханням про допомогу від українських біженців, у тому числі із Запорізької області, які поїхали з початком “спецоперації” до західних країн, а тепер зіткнулися з масовим вилученням дітей під дуже надуманими приводами», – сказав Рогов.

За його словами, вже відомо про 79 випадків. Це зокрема мешканці Дніпропетровська, Києва, регіонів Західної України.

«Дітей вилучають за те, що вони не доїдають порції, які їм дали чи навпаки – швидко з’їдають, за дуже сильну емоційну прихильність до батьків, за те, що мама голосно лаяла дитину. Найчастіші факти вилучення дітей зафіксовані в Німеччині», – наголосив колаборант.