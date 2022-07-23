ВМС Великобританії засікли російські підводні човни біля берегів Норвегії

Російський підводний човен з крилатими ракетами «Сіверодвінськ» та ударний підводний човен класу «Акула» «Вепрь» спливали біля берегів Норвегії на північний захід від Бергена в Північному морі 16 та 19 липня.

Російські підводні човни засікли біля берегів Норвегії



Про це повідомила прес-служба військово-морських сил Великої Британії.

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Британський корабель-мисливець HMS Portland та спеціалізований гелікоптер «Мерлін», що оснащені сучасним обладнанням для виявлення підводних човнів, зафіксували маршрут пересування російських підводних кораблів.

Інциденти 16 і 19 липня сталися невдовзі після перших навчань НАТО з пошуку підводних човнів, у яких брав участь і HMS Portland. Ці великомасштабні спільні навчання виявилися ідеальною підготовкою до такого типу реальних операцій.

Командир HMS Portland Тім Лідер сказав: «Наш успіх в операціях знаменує собою кульмінацію багатьох місяців спеціальної підготовки та навчань. Ми здатні проводити та підтримувати подібні протичовнові операції в Північній Атлантиці».

Декількома днями раніше данські збройні сили повідомили про виявлення атомного російського підводного човна в протоці Скагеррак, який розташований між Данією та Норвегією.